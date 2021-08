PHOTO RAHMAT GUL, ASSOCIATED PRESS

(Kaboul) Les talibans ont assassiné le directeur du centre d’information gouvernemental d’Afghanistan vendredi. Un meurtre qui survient quelques jours après une tentative similaire visant le ministre de la Défense par intérim.

Associated Press

Un porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a déclaré à l’Associated Press que des combattants de leur organisation avaient abattu Dawa Khan Menapal, qui dirigeait les opérations de communication du gouvernement avec les médias locaux et étrangers.

Dans un communiqué publié un peu plus tard, les talibans mentionnent que M. Menapal a été assassiné dans une attaque spéciale menée par des moudjahidines et qu’il a été « puni pour ses gestes ».

Les meurtres de responsables du gouvernement par les talibans ne sont pas rares. Plusieurs autres actes violents visant des civils ont aussi été menés par l’État islamique, mais le gouvernement blâme de manière générale les talibans.

La guerre entre les talibans et les forces gouvernementales afghanes s’est intensifiée au cours des derniers mois depuis que les États-Unis et l’OTAN ont retiré leurs troupes du pays. Les talibans tentent maintenant de prendre le contrôle des capitales provinciales après avoir pris possession de plus petits districts administratifs.

Le meurtre de M. Menapal s’est produit en pleine prière du vendredi, a souligné le porte-parole adjoint du ministère de l’Intérieur Said Hamid Rushan. L’endroit où se trouvait la victime au moment de la fusillade n’a pas été précisé.

Mardi, un attentat à la bombe perpétré par les talibans contre le ministre de la Défense par intérim a coûté la vie à huit personnes en plus d’en blesser 20 autres, à Kaboul. Le ministre n’a pas été blessé.

L’explosion a été suivie d’un échange de tirs qui a fait quatre morts dans le camp des talibans. L’attentat visait à venger la mort de combattants talibans tués lors des offensives menées par le gouvernement dans des provinces rurales.