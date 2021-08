Moyen-Orient

Iran

L’ultraconserverteur Ebrahim Raïssi intronisé président

(Téhéran) L’ultraconservateur Ebrahim Raïssi a été intronisé mardi président de l’Iran et devra s’atteler à redresser une économie minée par les sanctions américaines et la crise sanitaire, et relancer les pourparlers pour sauver l’accord international sur le nucléaire.