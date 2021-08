PHOTO JOHAN VICTOR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

L’Iran nie avoir attaqué le Mercer Street et promet de riposter à des représailles

(Téhéran) L’Iran a averti lundi qu’il riposterait à tout « aventurisme » après les menaces d’Israël et des États-Unis de répliquer à une attaque meurtrière contre un pétrolier attribuée à Téhéran, dernier rebondissement en date dans cette affaire.

Ahmad PARHIZI Agence France-Presse

Les autorités iraniennes ont démenti dimanche tout lien avec l’attaque survenue jeudi contre le pétrolier Mercer Street, géré par la société du milliardaire israélien Eyal Ofer et cible selon Washington de « drones explosifs ».

Ces nouvelles fortes tensions surviennent à la veille de l’entrée en fonctions du nouveau président en Iran, l’ultraconservateur Ebrahim Raïssi qui succède au modéré Hassan Rohani.

Un Britannique et un Roumain tués

L’attaque contre le pétrolier n’a pas été revendiquée et a fait deux morts : un Britannique employé par la société de sécurité Ambrey, et un membre d’équipage roumain, selon l’armateur Zodiac Maritime.

Israël, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Roumanie ont pointé du doigt l’Iran, Israël menaçant de représailles et Washington de « réplique appropriée ».

« La République islamique d’Iran n’hésitera pas à protéger sa sécurité et ses intérêts nationaux », a averti le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes Saïd Khatibzadeh dans un communiqué.

Elle « répondra immédiatement et de manière décisive à tout aventurisme », a-t-il dit.

La République islamique d’Iran est un ennemi juré des États-Unis et d’Israël. Elle n’entretient pas de relations avec le premier depuis 1980 et ne reconnaît pas l’existence du second.

Réplique « imminente », dit Blinken

Au lendemain de l’attaque, le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a accusé l’Iran d’être « un exportateur de terrorisme, de destruction et d’instabilité qui fait mal à tout le monde ».

L’Iran s’est lui défendu de toute implication. « Le régime sioniste (Israël, NDLR) doit cesser de (lancer) de telles accusations infondées », a déclaré M. Khatibzadeh.

Mais le premier ministre israélien, Naftali Bennett, a insisté sur la responsabilité iranienne affirmant que son pays détenait des « preuves de cela ».

De même, le secrétaire d’État Antony Blinken a affirmé que les États-Unis étaient « certains que l’Iran a mené l’attaque », ajoutant « se concerter avec les gouvernements dans la région et au-delà pour une réplique appropriée et imminente ».

Rejoignant dans leurs accusations Washington et Israël, le Royaume-Uni a appelé l’Iran à « cesser immédiatement ses actions mettant en danger la paix et la sécurité régionales et internationales ».

Lundi, le premier ministre britannique, Boris Johnson, a averti que l’Iran devrait « faire face aux conséquences de ce qu’il a fait », évoquant « une attaque inacceptable et scandaleuse contre un navire commercial » dans laquelle « un citoyen britannique est mort ».

« Il est absolument essentiel que l’Iran, comme tout autre pays, respecte les libertés de navigation à travers le monde, et la Grande-Bretagne continuera à insister là-dessus », a-t-il encore dit.

Ambassadeurs convoqués à Londres et à Bucarest

A Londres, le ministère des Affaires étrangères britannique a convoqué l’ambassadeur d’Iran Mohsen Baharvand au sujet de cette « attaque illégale ».

Les déclarations émanant de Londres ont suscité la « protestation » de Téhéran, où le chargé d’Affaires britannique a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères iranien, selon l’agence de presse officielle, Irna.

Le ministère a dit « rejeter et condamner fermement ces propos précipités, contradictoires et infondés », a-t-on ajouté de même source. « La source de l’insécurité dans le Golfe persique n’est pas l’Iran, mais la présence de navires et forces militaires de pays qui ne sont pas de la région. »

Les autorités roumaines ont elles aussi convoqué l’ambassadeur d’Iran à Bucarest.

Depuis des années, Israël et l’Iran s’affrontent directement ou indirectement au Liban, en Syrie, en Irak et dans la bande de Gaza palestinienne. Mais ces derniers mois, cette rivalité s’est transposée en mer avec l’émergence d’une mystérieuse série de sabotages et d’attaques.

En mars, le Wall Street Journal a rapporté, citant des responsables américains et du Moyen-Orient, qu’Israël avait ciblé depuis fin 2019, principalement avec des mines sous-marines, au moins une dizaine de navires faisant route vers la Syrie et transportant, dans la plupart des cas, du pétrole iranien.

« S’ils ont des preuves pour soutenir leurs affirmations infondées, ils devraient les fournir », a dit lundi M. Khatibzadeh, reprochant à Londres et Washington de garder le « silence » s’agissant des « attaques terroristes » visant les « navires commerciaux » iraniens.

Israël-Iran : une série de sabotages et d’attaques en mer

Depuis février, plusieurs navires liés à l’Iran ou à Israël ont été la cible de sabotages et d’explosions, à l’instar du pétrolier Mercer Street, géré par la société d’un milliardaire israélien, attaqué le 29 juillet en mer d’Oman.

MV Helios Ray

Le 25 février 2021, le MV Helios Ray, un bateau israélien transportant des véhicules et qui effectuait le trajet entre la ville saoudienne de Dammam et Singapour, est touché par une explosion au large du sultanat d’Oman, selon la société Dryad Global spécialisée dans la sécurité maritime.

La mer d’Oman est située entre l’Iran et Oman, à la sortie du stratégique détroit d’Ormuz par lequel transite une grande partie du pétrole mondial et où opère une coalition dirigée par les États-Unis.

Le 1er mars, le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou accuse l’Iran d’être à l’origine de l’explosion. Téhéran rejette ces accusations et adresse une mise en garde à Israël, son ennemi dans la région.

Iran Shahr-e-Kord

Le 10 mars, un cargo de la compagnie de transport maritime publique iranienne IRISL, l’Iran Shahr-e-Kord, est touché à la coque par un engin explosif alors qu’il naviguait en mer Méditerranée, selon plusieurs médias iraniens.

Le lendemain, le Wall Street Journal, citant des responsables américains et du Moyen-Orient, rapporte qu’Israël a ciblé depuis fin 2019 — notamment à l’aide de mines sous-marines — au moins une dizaine de navires faisant route vers la Syrie et transportant, dans la plupart des cas, du pétrole iranien.

Le ministre de la Défense israélien Benny Gantz déclare ne pas commenter « les informations des médias étrangers ».

Le 15, le porte-parole des Affaires étrangères Saïd Khatibzadeh déclare que Téhéran « envisage toutes les options ». « Compte tenu du lieu du sabotage, tout laisse penser que le régime d’occupation de Jérusalem (Israël dans la phraséologie officielle iranienne, NDLR) est derrière cette opération ».

Saviz

Le 6 avril, un « navire commercial iranien » est « légèrement endommagé en mer Rouge près des côtes de Djibouti […] par une explosion dont l’origine fait l’objet d’une enquête », selon le porte-parole des Affaires étrangères.

Plus tôt, l’agence iranienne Tasnim avait rapporté que le Saviz était un navire utilisé par les forces armées iraniennes et qu’il avait été endommagé par des « mines magnétiques ».

Le New York Times rapporte que le Saviz a été la cible d’une attaque de « représailles » israélienne après « des frappes de l’Iran contre des navires israéliens ».

Hyperion Ray

Le 13 avril, des médias israéliens rapportent qu’un navire appartenant à une société israélienne a été la cible d’une attaque près des côtes des Émirats arabes unis, au large de l’Iran.

Citant des sources sécuritaires israéliennes ayant requis l’anonymat, la chaîne israélienne 12 indique que le navire Hyperion Ray a été « légèrement endommagé » par des tirs, probablement iraniens, près du port émirati de Fujairah.

Ces informations interviennent après la publication par la chaîne libanaise al-Mayadeen, jugée proche de la Syrie et de l’Iran, d’informations faisant état d’une attaque contre le navire Hyperion Ray, battant pavillon des Bahamas, mais exploité par la société israélienne Ray Shipping qui avait été la cible en février d’une attaque similaire.

Mercer Street

Le 29 juillet, le pétrolier Mercer Street, géré par la société d’un milliardaire israélien, est la cible d’une attaque au drone en mer d’Oman, selon l’armée américaine qui dispose de navires dans la région.

L’attaque fait deux morts : un Britannique employé par la société de sécurité Ambrey, et un membre d’équipage roumain, selon l’armateur Zodiac Maritime, propriété de l’Israélien Eyal Ofer.