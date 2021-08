Moyen-Orient

Afghanistan

Des combats entre forces afghanes et talibans endommagent l’aéroport de Kandahar

(Kandahar) Des combats urbains opposaient dimanche forces afghanes et talibans dans Lashkar Gah, une des trois capitales provinciales afghanes sous la menace directe des insurgés, qui se sont aussi rapprochés d’Hérat et ont tiré des roquettes sur l’aéroport de Kandahar, les grandes villes de l’ouest et du sud de l’Afghanistan.