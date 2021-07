Moyen-Orient

Afghanistan

Un « État paria » si les talibans s’imposent par la force

(New Delhi) L’Afghanistan deviendrait un « État paria » si les talibans devaient prendre le pouvoir par la force et « commettre des atrocité contre leur peuple », a prévenu mercredi à New Delhi le secrétaire d'État américain Antony Blinken.