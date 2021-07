PHOTO MÉDIAS SOCIAUX IRAKIENS

Ali Karim, 26 ans, a disparu vendredi à Bassora et son corps a été retrouvé le lendemain. Il a été abattu de trois balles dans la tête et la poitrine. Sa mère, Fatima al-Bahadly, est une militante irakienne connue, fondatrice d’une organisation œuvrant pour la protection et l’éducation des femmes et militant contre le recrutement des jeunes dans les groupes armés.