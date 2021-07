Moyen-Orient

Entre 18 et 23 morts

Attentat sanglant sur un marché de Bagdad à la veille d’une fête musulmane

(Bagdad) Une vingtaine de personnes dont des femmes et des enfants ont été tuées et des dizaines blessées lundi dans un attentat sur un marché populaire d’une proche banlieue chiite de Bagdad, à la veille de l’Aïd al-Adha, la plus importante des fêtes musulmanes.