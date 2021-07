PHOTO BILAL HUSSEIN, ASSOCIATED PRESS

Une femme dont le frère a été tué lors de l’explosion du 4 août 2020 au port de Beyrouth, brandit une photo du disparu et crie sa colère lors d’une manifestation devant la maison du ministre de l’Intérieur par intérim Mohamed Fehmi, à Beyrouth, Liban, le mardi 13 juillet 2021. Les familles endeuillées reprochent à Fehmi d’avoir refusé au juge enquêtant sur l’explosion la permission d’interroger le général de division Abbas Ibrahim, qui est l’un des généraux les plus éminents du Liban et des chefs de la Direction générale de la sécurité.