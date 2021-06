Moyen-Orient

Israël

Les opposants de Nétanyahou réussissent in extremis à parvenir à un accord

(Jérusalem) Le chef de l’opposition israélienne Yaïr Lapid est parvenu mercredi à arracher in extremis un accord pour former un gouvernement du « changement » censé mettre un terme dans les prochains jours à plus d’une décennie de pouvoir de Benyamin Nétanyahou.