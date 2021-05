Moyen-Orient

Libye et Nagorny Karabakh

Des mercenaires syriens ont été roulés par la Turquie

(Beyrouth) Des Syriens recrutés par la Turquie et des groupes russes pour aller combattre en Libye et au Nagorny Karabakh ont été « exploités » et n’ont pas reçu les indemnités promises, affirment des ONG de défense des droits humains en Syrie dans un rapport publié jeudi.