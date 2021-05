Moyen-Orient

Le chef de la diplomatie britannique au Proche-Orient pour consolider la trêve

(Jérusalem) Le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab s’est entretenu mercredi avec des dirigeants israéliens et palestiniens à Jérusalem et Ramallah, où il a appelé au respect de la trêve entre l’État hébreu et le mouvement palestinien Hamas.