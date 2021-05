Moyen-Orient

La Cisjordanie se soulève, Israël face à son troisième front

(Ramallah) Frappes aériennes sur Gaza, villes israéliennes barricadées dans la crainte de nouvelles émeutes entre Juifs et Arabes et des heurts qui prenaient vendredi de l’ampleur en Cisjordanie : trois fronts sont désormais ouverts dans l’escalade de violence inédite depuis 2014 qui oppose depuis plus d’une semaine Israéliens et Palestiniens.