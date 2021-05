Moyen-Orient

Au moins 70 morts dans les affrontements entre Israël et le Hamas

(Tel-Aviv) Plus de 1000 roquettes tirées vers Israël, des frappes continues sur la bande de Gaza et plus de 70 morts depuis lundi : l’affrontement entre le Hamas et l’État hébreu ne montrait mercredi soir aucun signe d’apaisement et faisait craindre une « guerre à grande échelle ».