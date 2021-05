Moyen-Orient

Frappes meurtrières sur Gaza après des tirs de roquettes

(Jérusalem) Barrage de roquettes de Gaza vers Israël et frappes meurtrières de l’État hébreu contre le Hamas, après des heurts musclés entre policiers israéliens et manifestants palestiniens à Jérusalem-Est : Israël et les Palestiniens sont engagés dans l’une des plus importantes escalades de violences des dernières années.