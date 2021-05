Moyen-Orient

Esplanade des Mosquées

Plus de 180 blessés dans des heurts entre Palestiniens et police israélienne

(Jérusalem) Plus de 175 Palestiniens et six policiers israéliens ont été blessés vendredi, la plupart sur l’Esplanade des Mosquées, dans les plus importants heurts des dernières années à Jérusalem-Est occupé, théâtre d’un regain de tension qui inquiète jusqu’à Washington.