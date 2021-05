Moyen-Orient

Yémen

Après la guerre et la famine, des inondations meurtrières

(Dubaï) Plusieurs milliers de familles ont été affectées par les pluies torrentielles et les inondations qui frappent le Yémen depuis la mi-avril détruisant habitations et abris, s’est alarmée mardi l’ONU dans un pays en guerre et en proie à une grave crise humanitaire.