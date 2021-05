(Chibayich) Au milieu des marais mésopotamiens, dans le « jardin d’Eden » de Mésopotamie, trésor multimillénaire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, une tache sombre s’agrandit : depuis d’énormes tuyaux jaillit une eau saumâtre, celle des égouts que l’État irakien, incapable d’assurer les services de base, préfère déverser là.

Haydar INDHAR

Agence France-Presse

Cette eau charrie « pollution et métaux lourds qui menacent directement la faune et la flore des marais », explique à l’AFP Jassim al-Assadi, à la tête de l’association de défense de l’environnement Nature Iraq.

Elle met aussi en danger « indirectement l’humain à travers les buffles » qui constituent l’un des premiers élevages de la région et dont le lait sert à confectionner le « guemar », la mozzarella locale, poursuit celui qui a abandonné son poste d’ingénieur au ministère des Ressources hydrauliques pour se consacrer au sauvetage des marais.

« Autour des tuyaux d’eaux usées, la plupart des poissons meurent et nous, on a plein de maladies, ces tuyaux sont en train de nous détruire », abonde Nader Mohssen, pêcheur et éleveur né dans cet écosystème unique au monde où, selon la tradition, se trouvait le jardin d’Eden.

« Quant aux buffles, ils sont obligés de s’enfoncer dans les marais pour pouvoir boire autre chose que cette eau polluée », raconte-t-il à l’AFP.

Crime et puanteur

Selon l’ONU, 70 % des déchets industriels de l’Irak sont reversés dans les fleuves ou la mer.

Pour les habitants des marais, ce serait un comble que leurs égouts viennent aujourd’hui à bout d’un des plus grands deltas intérieurs du monde, alors que ce petit paradis, coincé entre les fleuves Tigre et Euphrate dans le sud de l’Irak, a survécu à l’une des folies destructrices de Saddam Hussein.

Pour punir les habitants de la région qui avaient caché des insurgés en 1991, le dictateur avait fait assécher les marais.

Leur surface humide, de 15 000 km2 en 1991, a ensuite été divisée par deux, ce que l’ONU a qualifié d’« un des pires crimes environnementaux de l’Histoire » et pour lequel 32 responsables de l’ancien régime ont été condamnés, dont un à mort en 2010.

Il y a quelques années, M. Mohssen et les autres habitants des marais – quelques milliers de familles à cheval sur trois provinces du Sud rural et tribal qui peinent à joindre les deux bouts – ont cru voir leur jardin d’Eden refleurir.

L’eau est revenue. Et avec elle plus de 200 espèces d’oiseaux migrateurs ou sédentaires et des dizaines de races d’animaux parfois en voie d’extinction ailleurs.

Des touristes, principalement irakiens, recommençaient à venir pour un tour en bateau ou un déjeuner de poisson grillé.

Mais aujourd’hui, ils fuient en se bouchant les narines tant les effluves nauséabonds qui s’échappent des énormes tuyaux d’eaux usées sont pestilentiels.

Pour les autorités locales, les torts sont partagés. D’un côté par des habitants qui font des branchements sauvages sur les réseaux d’évacuation des eaux de pluie faute d’être officiellement raccordés au tout-à-l’égout. De l’autre par le ministère qui n’attribue pas un budget suffisant au Conseil provincial pour construire des stations d’épuration.

Scénario catastrophe

« De telles unités coûteraient près de 57 millions d’euros », explique à l’AFP Haydar Razzaq, chef de la direction des eaux usées de la province de Zi Qar.

Quant à celles dont la construction a déjà été lancée, les travaux ont été brutalement interrompus et jamais repris, comme souvent en Irak, dit-il.

Pour M. Assadi, qui a travaillé avec des experts européens et américains sur le sujet, la solution est simple et réside dans les phytotechnologies : l’utilisation des plantes pour dépolluer les marais.

Mais ses demandes aux autorités restent à chaque fois lettre morte, regrette-t-il.

Pourtant, assure le défenseur de l’environnement, quand l’UNESCO a inscrit les marais sur sa liste mondiale en 2016, l’Irak s’est engagé à préserver leur écosystème et à fournir des services fonctionnels à leurs habitants.

Et aujourd’hui, au moment où l’ONU estime que l’Irak est « le cinquième pays le plus vulnérable au monde » face au changement climatique, la réhabilitation des marais n’est plus une question de patrimoine, c’est une question de survie.

Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) prévient : une hausse des températures mènera à moins de pluies, plus de tempêtes de sable et donc moins de productivité agricole et plus de sècheresse.

Le PNUE a déjà mesuré que si en 2015, chaque Irakien avait à sa disposition 2100 mètres cubes d’eau par an, ce nombre tomberait à 1750 en 2025.

Et chaque été qui passe ressemble un peu plus à ce scénario catastrophe, qui menace à terme toute l’agriculture, l’industrie et surtout la santé des 40 millions d’Irakiens.