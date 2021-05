Moyen-Orient

Israël

Une bousculade fait au moins 44 morts lors d’un pèlerinage juif

(Meron) Le plus grand rassemblement en Israël depuis le début de la pandémie de COVID-19 a tourné ce vendredi au cauchemar lorsqu’une bousculade géante a fait plus d’une quarantaine de morts et une centaine de blessés lors d’un pèlerinage juif orthodoxe dans le nord du pays.