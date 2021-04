Moyen-Orient

Échauffourées à Jérusalem, au lendemain de violents affrontements

(Jérusalem) Nouvelles échauffourées à Jérusalem, manifestations en Cisjordanie occupée et tirs de roquettes depuis la bande de Gaza : la tension montait samedi entre Palestiniens et forces israéliennes dans la foulée des plus importants heurts depuis des années dans la Ville Sainte.