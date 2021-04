(Téhéran) Le ministère iranien des Affaires étrangères a vivement défendu jeudi ses négociateurs envoyés à Genève pour sauver l’accord sur le nucléaire iranien, après des critiques énoncées ces derniers jours par des médias d’État.

Agence France-Presse

Les représentants des États toujours parties à l’accord conclu à Vienne en 2015 (Iran, Chine, Russie, France, Allemagne, Royaume-Uni) sont réunis depuis le 6 avril dans la capitale autrichienne afin de faire revenir les États-Unis au sein du pacte et de ramener Téhéran à ses engagements pris pour limiter son programme nucléaire.

Un an après le retrait unilatéral de l’administration de l’ancien président américain Donald Trump de ce pacte en mai 2018 et face au retour de lourdes sanctions américaines, l’Iran a commencé à s’affranchir de ses engagements clés.

La délégation iranienne envoyée à Vienne est menée par le vice-ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, qui a critiqué la chaîne publique anglophone Press TV pour avoir cité des sources anonymes sur les négociations.

La télévision d’État a ensuite diffusé mercredi un programme qui insinuait que les diplomates iraniens avaient été dupés par les États-Unis sur l’accord de 2015 et qu’ils étaient à nouveau prêts à faire des concessions, un avis partagé par la frange ultraconservatrice du pays.

Les États-Unis sont présents à Vienne, mais n’ont pas de contact direct avec les Iraniens. L’Union européenne assure la médiation entre les deux côtés.

« Une minorité, petite, mais bruyante, a utilisé tout son pouvoir pour cibler les représentants de l’Iran à Vienne », a écrit le ministère dans un long communiqué.

Il accuse notamment la télévision d’État et sa chaîne anglophone d’avoir diffusé des « pseudo-documentaires » et des « insultes et des calomnies », en montrant les ennemis de l’Iran comme des êtres « tout puissants et intelligents qui ont dupé » l’Iran.

Cela « nuit aux négociateurs et aux efforts diplomatiques », ajoute le ministère.

Mardi, Press TV avait cité une source anonyme « au fait des discussions » selon laquelle l’Iran rejetait la levée par étapes des sanctions américaines.

Cette source ajoutait que la vérification de leur levée effective prendrait « trois à six mois », contredisant ainsi les déclarations du gouvernement sur une vérification rapide qui ouvrirait la voie à un retour à ses engagements en matière nucléaire.

M. Araghchi a répondu en tweetant : « Je ne sais pas qui est cette “source informée” de Press TV à Vienne, mais elle n’est certainement pas “informée” ».

La chaîne avait rétorqué qu’il aurait dû « explicitement dire quelle information […] était erronée ». Un de ses responsables, Ahmad Norouzi a surenchéri jeudi en déclarant à la télévision d’État que « beaucoup de choses restaient tues » et que la chaîne continuerait de couvrir les négociations.

Dans son communiqué, le ministère affirme qu’il publiera bientôt des « documents non confidentiels sur les négociations » relatives à l’accord.

Mercredi, un responsable américain a déclaré que les États-Unis avaient commencé à partager avec l’Iran des « exemples » de sanctions qu’ils étaient prêts à lever.

Téhéran demande la levée de toutes les sanctions et affirme être prêt à revenir à ses engagements après l’avoir vérifiée dans la pratique.

Selon des diplomates européens, des « progrès » ont été enregistrés à Vienne « mais il reste beaucoup à faire ».

La dernière session de discussions s’est achevée mardi et les pourparlers doivent reprendre la semaine prochaine.