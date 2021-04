Moyen-Orient

En Iran, la COVID-19 repart en flèche après le Nouvel An persan

(Téhéran) La propagation de la COVID-19 repart en flèche en Iran après les congés du Nouvel An persan : les nouvelles contaminations y étaient lundi au plus haut depuis quatre mois et la capitale, Téhéran, est placée en alerte « rouge ».