Selon les autorités, l’Iran affronte une « quatrième vague » de COVID-19. Le nombre de nouveaux cas quotidiens est à son plus haut depuis le 4 décembre (13 922) et s’approche du pic de 14 051 nouveaux cas confirmés atteint le 28 novembre. L’Iran est le pays du Proche et du Moyen-Orient le plus touché par la pandémie.