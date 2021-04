Le nombre de nouveaux cas quotidiens en Iran est à son plus haut depuis le 4 décembre (13 922) et s’approche du pic de 14 051 nouveaux cas confirmés atteint le 28 novembre.

Le nombre de nouveaux cas au plus haut depuis quatre mois

(Téhéran) La propagation de la COVID-19 est repartie en flèche en Iran avec les congés du Nouvel An persan et le nombre des nouvelles contaminations y est au plus haut depuis quatre mois, selon des chiffres officiels publiés lundi.

Agence France-Presse

La ville de Téhéran est maintenant classée « rouge », soit le plus haut niveau sur l’échelle nationale du risque épidémiologique : seules les activités économiques dites essentielles (alimentation, santé…) sont autorisées.

Au cours des dernières 24 heures, 13 890 nouveaux cas ont été recensés dans les centres de dépistage du pays, a indiqué la porte-parole du ministère de la Santé, Sima Sadat Lari.

Le nombre des nouveaux décès dus au nouveau coronavirus est lui remonté à 172, son niveau le plus élevé depuis le 23 décembre.

Les Iraniens ont fêté Norouz, le Nouvel An persan, le 21 mars. Les deux semaines qui suivent sont habituellement l’occasion de voyages dans le pays et de retrouvailles familiales.