Stratégie des « petits pas » pour rapprocher Israéliens et Palestiniens

(Paris) La France, l’Allemagne, l’Égypte et la Jordanie vont proposer à Israël et aux Palestiniens de procéder à une série de « petits pas » afin de rétablir la « confiance » entre eux et de faciliter leur retour à la table des négociations.