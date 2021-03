Au Yémen, plus 60 morts dans des combats acharnés entre rebelles et loyalistes

(Abou Dhabi et Dubaï) Plus de 60 combattants ont été tués vendredi dans la bataille à Marib, au Yémen, la journée la plus sanglante depuis la reprise début février de l’assaut des rebelles contre cette province sous contrôle du pouvoir, selon des sources gouvernementales.