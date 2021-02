Une nouvelle loi donne aux autorités la possibilité de se faire communiquer les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes non vaccinées. Ci-haut, un travailleur de la santé israélien administrant un vaccin le 23 février 2021.

(Jérusalem) Le Parlement israélien autorisé mercredi le ministère de la Santé à communiquer à d’autres autorités les identités des personnes non vaccinées contre le coronavirus, soulevant des inquiétudes quant au respect de la vie privée des citoyens qui refusent un vaccin.

Agence France-Presse

Une loi adoptée avec 30 voix pour et 13 contre donne aux autorités locales, au directeur général du ministère de l’Éducation et à certains membres du ministère des Affaires sociales la possibilité de se faire communiquer les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes non vaccinées.

Le but de ce texte, valable trois mois ou jusqu’à ce que la pandémie soit déclarée terminée, est de « permettre à ces organismes d’encourager les gens à se faire vacciner en s’adressant personnellement à eux », selon un communiqué du Parlement.

Israël a administré les deux doses du vaccin Pfizer/BioNTech à trois millions de personnes, soit environ un tiers des quelque neuf millions d’habitants.

L’État hébreu a rouvert dimanche les centres commerciaux et les commerces de rue pour l’ensemble de la population dans le cadre de son troisième déconfinement depuis le début de l’épidémie de COVID-19.

Si des lieux sont ouverts à tous, d’autres sont accessibles seulement aux personnes munies d’un « badge vert », signifiant qu’elles ont reçu la seconde dose de vaccin depuis au moins une semaine ou qu’elles ont récupéré de la maladie.

Mais ce précieux sésame est critiqué par une partie de la population qui y voit une forme de discrimination contre les non-vaccinés.

Lors du débat parlementaire mercredi, la cheffe du Parti travailliste, Merav Michaeli a accusé le premier ministre, Benyamin Nétanyahou, de « nier aux citoyens leur droit à la confidentialité sur leurs informations médicales ».

Le communiqué de la Knesset (Parlement) affirme que les informations personnelles ne peuvent être utilisées à d’autre fin que d’encourager les gens à se faire vacciner.

Le député Haim Katz, du parti de droite Likoud du premier ministre, a défendu la loi comme un moyen de promouvoir la vaccination.

Plus de 760 000 cas de COVID-19 ont officiellement été enregistrés en Israël, dont plus de 5600 décès, depuis le début de la pandémie.