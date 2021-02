PHOTO MAZEN MAHDI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

« Je pense que c’est le moment pour que tout le monde fasse preuve de retenue et de prudence et voie comment ça se passe », a déclaré le général Kenneth McKenzie, qui commande les forces américaines au Moyen-Orient. On le voit ci-haut lors d’une allocution le 23 novembre 2019.