(Vienne) L’Iran a débuté la production d’uranium métal pour s’en servir comme combustible pour un de ses réacteurs, nouvelle violation de ses engagements de l’accord de 2015, a indiqué l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) mercredi soir.

Agence France-Presse

L’agence onusienne, dont le siège est basé à Vienne, « a procédé le 8 février à la vérification de 3,6 grammes d’uranium métal dans l’usine d’Ispahan », selon une déclaration transmise à l’AFP.

Le sujet est d’autant plus sensible que l’uranium métal peut être utilisé dans la fabrication d’armes nucléaires.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a informé les États membres de ce nouveau développement qui a pour objectif, selon Téhéran, « de produire du combustible » dans le cadre des activités de recherche et développement.

Le Plan d’action global commun (PAGC), signé en 2015 par l’Iran et six grandes puissances (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne), comporte une interdiction de 15 ans en ce qui concerne « la production ou l’acquisition de métaux de plutonium ou d’uranium ou leurs alliages ».

Il prévoit que l’Iran puisse être autorisé à commencer sa recherche sur la production de combustible à base d’uranium « en petites quantités » au bout de dix ans, mais seulement avec l’autorisation des autres signataires.

Cette annonce intervient un peu plus d’un mois après la reprise par Téhéran de l’enrichissement d’uranium à 20 %.

Si ce niveau est loin du niveau de 90 % requis pour une bombe, il s’agit de l’entorse la plus grave à l’accord depuis le retrait des États-Unis en 2018 et le rétablissement de sanctions.

L’arrivée le 20 janvier de Joe Biden à la Maison-Blanche a laissé espérer une reprise du dialogue après la politique de pression maximale exercée par son prédécesseur Donald Trump.

Mais le nouveau président américain a prévenu qu’il ne ferait pas le premier pas vers l’Iran en levant les sanctions, comme le réclament les dirigeants iraniens.

« S’ils veulent que l’Iran retourne à ses engagements […], les États-Unis doivent entièrement lever les sanctions, dans la pratique et non sur le papier », a ainsi affirmé dimanche le guide suprême iranien Ali Khamenei.

« Nous vérifierons ensuite si dans les faits les sanctions ont été levées correctement », a-t-il prévenu, assurant qu’il s’agit-là de « la politique définitive de la République islamique ».