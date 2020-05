Après 500 jours de crise, Israël a enfin un gouvernement

(Jérusalem) Habemus papam… ou presque. Après 500 jours de crise et trois élections sans K.-O., le Parlement israélien a donné dimanche sa bénédiction au gouvernement d’union de Benyamin Nétanyahou et Benny Gantz, mettant fin à la plus longue crise politique de l’histoire de l’État d’Israël.