(Jérusalem) Le plan de l’administration Trump pour le Proche-Orient est une « opportunité historique » pour Israël, a soutenu lundi le nouveau chef de la diplomatie israélienne Gabi Ashkenazi dans son premier discours depuis son entrée en fonction à la faveur du gouvernement d’union.

Agence France-Presse

Après plus de 500 jours de crise, Israël s’est doté dimanche d’un gouvernement d’union qui consacre un partage du pouvoir entre le Likoud de Benyamin Nétanyahou et la formation centriste « Bleu Blanc » de l’ex-chef de l’armée Benny Gantz, et leurs alliés respectifs.

Lors de son discours à la Knesset dimanche, M. Nétanyahou avait abordé de front la question du plan américain pour tenter de résoudre le conflit israélo-palestinien.

Il a estimé qu’il « était temps » pour Israël « d’appliquer sa loi » sur des pans de la Cisjordanie, reprenant ainsi son vocabulaire pour soutenir l’annexion par Israël des colonies juives situées sur ce territoire palestinien occupé.

Mais M. Gantz, qui avait déjà salué le plan Trump en janvier dernier, n’avait pas abordé cette question sensible dans son intervention dimanche au Parlement.

Or dans un discours lundi lors de sa cérémonie de prise de fonction à titre de ministre des Affaires étrangères, l’associé politique de Benny Gantz, Gabi Ashkenazi, a abordé la question de ce plan tancé par les Palestiniens.

« Le président Trump nous offre une occasion historique de façonner le futur d’Israël pour des décennies à venir. Le plan sera promu de manière responsable et en coordination avec les États-Unis, tout en maintenant les accords de paix et les intérêts stratégiques d’Israël », a déclaré M. Ashkenazi dans un discours dont l’AFP a eu copie.

En vertu de l’accord Nétanyahou/Gantz, le gouvernement d’union doit présenter à partir du 1er juillet son plan pour traduire dans les faits le projet américain, qui prévoit notamment l’annexion à Israël de la vallée du Jourdain, bande de terres agricoles qui compte pour 30 % de la Cisjordanie, et des plus de 130 colonies, ainsi que la création d’un État palestinien sur un territoire amputé.

Le roi Abdallah II de Jordanie a déjà prévenu d’un « conflit majeur avec le royaume jordanien » en cas d’annexion de ces territoires par Israël. Or la Jordanie et l’Égypte sont les deux seuls pays arabes à avoir signé des accords de paix avec Israël.

« La paix avec nos voisins est également un atout stratégique et nous devons la maintenir », a assuré lundi M. Ashkenazi, lui-même un ancien chef de l’armée, citant entre autres les accords de paix avec l’Égypte et la Jordanie.

Il a affirmé vouloir « promouvoir les contacts et la coopération » avec d’autres pays de la région, une possible référence à des monarchies du Golfe avec lesquelles Israël partage un ennemi commun, l’Iran.