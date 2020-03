Syrie : accord Poutine-Erdogan pour un cessez-le-feu à Idlib

(Moscou) Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine ont annoncé jeudi un cessez-le-feu qui doit mettre fin à des semaines de violences dans la région syrienne d’Idlib et éloigne le risque d’une montée des tensions entre Moscou et Ankara.