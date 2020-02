(Jérusalem) Quatorze personnes ont été blessées, dont une grièvement, lorsqu’une voiture a foncé dans la foule en plein centre de Jérusalem dans la nuit de mercredi à jeudi, ont indiqué les secours et la police, qui a ouvert une enquête pour « attaque terroriste ».

Ben SIMON

Agence France-Presse

L’organisation de secouristes Magen David a indiqué avoir « traité et évacué » 14 personnes au niveau de la « First station », l’une des attractions de la vie nocturne de la ville sainte située à Jérusalem-Ouest, mais à la lisière de la partie orientale.

Selon la police, la voiture a foncé sur la foule vers 1 h 45 (18 h 45, HE mercredi) sur l’avenue contournant cette ancienne gare ottomane reconvertie en lieu de loisirs, avec quantité de bars et surtout de restaurants.

« Des unités de police et les secouristes sont arrivés sur les lieux et tentent de retrouver le véhicule. Une enquête pour acte de terrorisme a été ouverte », a annoncé le porte-parole de la police israélienne Mickey Rosenfeld.

Une personne a été blessée grièvement, une autre « modérément » et les douze autres légèrement, ont précisé les secouristes.

« J’ai traité une personne qui était dans un état grave après avoir souffert d’un traumatisme », a dit Aharon Pomp, un secouriste de l’organisation United Hatzalah, qui a dit dans un message aux médias avoir traité au moins huit personnes pour des traumatismes.

Cet incident intervient un peu plus d’une semaine après l’annonce du projet américain pour le Moyen-Orient qui prévoit notamment de faire de Jérusalem la capitale « indivisible » d’Israël. Selon ce plan promu par Donald Trump, l’État hébreu pourrait aussi annexer les colonies juives en Cisjordanie occupée, en particulier dans la vallée du Jourdain.

Le projet prévoit aussi la création d’un État palestinien démilitarisé sur ce qu’il reste de la Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Le plan a été globalement salué en Israël, mais fustigé dans les Territoires palestiniens, tant par le Fatah laïc du président palestinien Mahmoud Abbas, attendu la semaine prochaine à l’ONU, que par les islamistes du Hamas dans la bande de Gaza.

Frappes à Gaza

Tôt jeudi matin, avant l’aube, l’armée israélienne a d’ailleurs ciblé des positions du mouvement islamiste palestinien Hamas après des lancements de ballons incendiaires depuis Gaza vers Israël.

« Des jets de combats et des avions ont visé le Hamas à travers la bande de Gaza. Au cours de ces frappes, des infrastructures souterraines utilisées par le Hamas ont été ciblées », a indiqué l’armée dans un communiqué.

Les frappes de l’armée israélienne ont endommagé des habitations au nord du camp de réfugiés « al-Shati », aussi appelé « Beach Camp », et touché des installations près de Rafah, à la pointe sud de la bande de Gaza, ont indiqué à l’AFP des témoins et des sources sécuritaires palestiniennes.

Ces sources n’ont fait jeudi matin état d’aucun blessé dans ces nouvelles frappes, qui interviennent aussi après une série de tirs de roquettes et de mortier depuis la bande de Gaza.

Le Hamas contrôle Gaza depuis 2007 et Israël tient le mouvement islamiste responsable de tous les tirs de roquette provenant de l’enclave, où l’État hébreu cible également d’autres mouvements armés palestiniens.

Israël a mené depuis 2008 trois guerres contre le Hamas et des groupes armés alliés dans Gaza, une enclave de deux millions de Palestiniens éprouvée par les conflits, la pauvreté et un blocus israélien imposé depuis plus de dix ans.