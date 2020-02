(Téhéran) Le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell, a tenu lundi des discussions à Téhéran en vue d’une désescalade sur fond de tensions internationales autour de la question nucléaire iranienne.

Marc JOURDIER

Agence France-Presse

Sa visite en Iran survient après un nouveau pic de tension entre la République islamique et les États-Unis. Les deux pays ennemis sont apparus début janvier au bord de la guerre pour la deuxième fois en sept mois après l’élimination par Washington d’un général iranien de premier plan en Irak.

M. Borrell a rencontré le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, et le président Hassan Rohani.

PHOTO AGENCE TASNIM, VIA REUTERS Le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell (à d.), a rencontré le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif.

Selon les Affaires étrangères iraniennes, MM. Zarif et Borrell ont discuté de « la situation dans le golfe Persique et [de] la nécessité de réduire les tensions régionales », des « conséquences dangereuses pour la région et le monde » du récent plan américain pour un règlement du conflit israélo-palestinien, de l’accord international sur le nucléaire iranien et des « derniers évènements en Irak, en Syrie et au Yémen ».

M. Borell devait également rencontrer le président du Parlement Ali Larijani.

Selon l’Union européenne, M. Borell est venu à Téhéran afin « de faire baisser les tensions et de chercher des possibilités de solution politique à la crise actuelle », et de « faire part de la détermination de l’UE à préserver » l’accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015.

Conciliation en février

La visite de M. Borrell survient dans une nouvelle période de tensions entre l’Iran et les Occidentaux à propos du programme nucléaire de la République islamique.

PHOTO WIKIPÉDIA La frégate iranienne Jamaran lors d'un exercice de la marine d'Iran.

M. Borrell avait annoncé le 24 janvier que les États signataires de l’accord de Vienne étaient convenus de tenir une réunion de conciliation « en février » afin de préserver ce pacte qui menace de voler en éclats depuis que les États-Unis l’ont dénoncé unilatéralement en 2018.

Conclu entre la République islamique et le groupe P5+1 (Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne), l’accord de Vienne offre à l’Iran la levée d’une partie des sanctions internationales qui asphyxiaient son économie en échange de garanties destinées à prouver la nature exclusivement civile de son programme nucléaire.

Concrètement, l’Iran a accepté de brider drastiquement ses activités nucléaires et de se soumettre à un régime d’inspection sur mesure, le plus contraignant jamais mis sur pied par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Mais la décision des États-Unis de sortir de l’accord de Vienne et de rétablir des sanctions contre l’Iran (régulièrement durcies) prive la République islamique des bénéfices qu’elle attendait de ce pacte.

Washington accuse Téhéran de chercher à se doter de l’arme nucléaire, ce que la République islamique a toujours démenti.

PHOTO WIKIPÉDIA Un tir de missile de croisière anti-navire Qader (« capable », en persan), durant un exercice de la marine iranienne en 2012. Le Qader a une portée de 200 km.

Le retour des sanctions américaines isole presque complètement l’Iran du système financier international, a fait perdre à la République islamique un à un les acheteurs de son pétrole, et plongé le pays dans une violente récession.

En riposte, l’Iran s’est affranchi depuis mai 2019 de plusieurs engagements clés qu’il avait pris à Vienne.

« Dernière étape »

Le 5 janvier, la République islamique a annoncé la « dernière étape » de son plan de réduction de ses engagements, en affirmant s’affranchir désormais de toute limite sur le nombre des centrifugeuses qu’elle s’autorise à faire tourner pour enrichir l’uranium.

L’Iran accuse les Européens de ne pas respecter leurs propres engagements, en ne faisant rien, selon lui, pour l’aider à contourner les sanctions américaines.

La République islamique dit être prête à revenir à tout moment à l’application complète de l’accord « si les sanctions sont levées et que l’Iran bénéficie des retombées » économiques qu’il attendait de ce pacte.

Pour tenter de contraindre Téhéran à revenir à l’application totale de l’accord de Vienne, Paris, Londres et Berlin ont déclenché en janvier le mécanisme de règlement des différends (MRD) prévu par ce texte.

Le MRD pourrait à terme mener au rétablissement par le Conseil de sécurité de l’ONU de toutes les sanctions qui avaient été levées dans le cadre de l’accord de Vienne, mais les trois capitales européennes assurent que tel n’est pas leur objectif.

Téhéran de son côté a prévenu de longue date que le renvoi du dossier nucléaire iranien devant le Conseil de sécurité signerait la mort définitive de l’accord de Vienne.