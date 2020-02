« Honte à l’ONU » : la cinéaste Waad al-Kateab dénonce le bombardement des hôpitaux syriens

(New York) « Honte à l’ONU », « honte à Guterres » : la cinéaste syrienne Waad al-Kateab et des militants des droits humains ont manifesté jeudi devant le siège de l’ONU à New York pour dénoncer les bombardements d’hôpitaux en zones rebelles syriennes.