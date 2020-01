La cinéaste Waad Al-Kateab --dont le film Pour Sama est en nomination pour un Oscar-- pose devant le bâtiment des Nations Unies à New York, durant une manifestation contre les bombardements russes et syriens visant les hôpitaux dans les zones rebelles de Syrie.

(New York) « Honte à l’ONU », « honte à Guterres » : la cinéaste syrienne Waad al-Kateab et des militants des droits humains ont manifesté jeudi devant le siège de l’ONU à New York pour dénoncer les bombardements d’hôpitaux en zones rebelles syriennes.

Agence France-Presse

La réalisatrice de Pour Sama, documentaire autobiographique sur la vie dans Alep assiégée, nommé pour les Oscars 2020, a brièvement pris la parole, entourée d’une dizaine de membres de l’ONG Médecins pour les droits humains.

PHOTO AAREF WATAD, AFP Cette prise jeudi montre une salle d'examen d'un hôpital d'Ariha, dans la province d'Idleb, endommagée après un bombardement. Les bombes larguées par un avion russe sont tombées entre l'hôpital et une boulangerie, tuant 10 civils, selon l'Observatoire syrien pour les droits humains.

Devant trois camionnettes diffusant des messages comme « Cessez de bombarder les hôpitaux » ou « Sauvez Idleb » --dernier grand bastion qui échappe aux forces de Bachar al-Assad-- elle a lu les messages de médecins syriens témoignant des ravages causés par les bombardements de leurs établissements.

L’ONU a ouvert en août 2019 une enquête sur certains de ces bombardements ayant frappé des hôpitaux en zones rebelles : leurs positions précises avaient été communiquées par les Nations unies aux belligérants, précisément pour les protéger des raids aériens.

Mais le rapport interne sur cette enquête, initialement attendu pour la fin janvier, a été repoussé à la mi-mars. On ignore s’il sera rendu public.

PHOTO JOHANNES EISELE, AFP Waad Al-Kateab, (au centre) lors de la manifestation de ce matin contre les bombardements d'hôpitaux syriens par les forces russes et syriennes, tenue devant le siège de l'ONU à New York.

« Ce que nous craignons le plus […], c’est qu’il ne fasse qu’ajouter à la désinformation, au lieu de dire la vérité sur ce qui se passe en Syrie », a déclaré à l’AFP Waad al-Kateab.

L'ONU complice de la Syrie et de la Russie ?

« Nous ne faisons pas confiance » à l’ONU et à son secrétaire général Antonio Guterres, a-t-elle ajouté. « Ils sont parmi les principaux à aider la Russie et le régime d’Assad à mettre en œuvre leurs plans », a souligné la documentariste désormais installée à Londres.

« Tous les jours, un hôpital est bombardé, hier encore un hôpital d’Ariha (dans la province d’Idleb) a été complètement détruit », a-t-elle dit.

PHOTO OMAR HAJ KADOUR, AFP Un enfant syrien, blessé dans une frappe aérienne russe, est réconforté par sa mère dans une clinique de fortune à Ariha, dans la province d'Idleb, après que l'hôpital local ait été endommagé durant un bombardement.

Sous pression de la Russie, alliée du régime syrien qui utilise fréquemment son droit de veto à l’ONU pour tout ce qui touche au conflit syrien, le champ de l’enquête a été limité.

Soixante hôpitaux bombardés depuis avril

Alors qu’au moins 60 hôpitaux et infrastructures médicales ont été touchés depuis avril, l’enquête ne porte que sur sept, selon le New York Times.

Sur ces sept, affirme le quotidien qui a publié plusieurs enquêtes sur le rôle de l’aviation russe dans ces bombardements, l’aviation russe n’est soupçonnée que dans un seul cas.

Moscou dément régulièrement effectuer de telles frappes.