PHOTO HANI MOHAMMED, AP

Depuis l’assassinat de Soleimani et Mouhandis, le Parlement irakien a voté l’expulsion des forces de la coalition antidjihadistes – surtout des 5200 soldats américains en son sein – et les tirs incessants de roquettes ont forcé l’OTAN et la coalition à se consacrer uniquement à leur protection.