PHOTO KARIM SAHIB, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump, empruntera le premier vol commercial direct reliant Tel-Aviv à Rabat, pour souligner la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. On le voit ci-haut devant un avion d’El Al, le transporteur national israélien, à l’aéroport d’Abou Dhabi, le 31 août 2020.