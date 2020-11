Afghanistan

Les forces spéciales australiennes ont « tué illégalement » 39 civils

(Canberra) Le plus haut responsable militaire de l’Australie a admis jeudi l’existence de preuves crédibles établissant que ses forces spéciales avaient « tué illégalement » au moins 39 civils et prisonniers afghans et indiqué qu’un procureur spécial pour crimes de guerre a été saisi.