(Téhéran) Le président iranien Hassan Rohani a appelé mercredi à ne pas manquer « la moindre occasion » permettant une levée des sanctions américaines contre son pays.

Agence France-Presse

« Notre but est de briser la pression des sanctions qui accable notre peuple. Chaque fois qu’une occasion favorable se présente, nous agirons de manière responsable. Personne ne doit manquer la moindre occasion », a déclaré M. Rohani en conseil des ministres.

« La sécurité nationale et l’intérêt supérieur de la nation ne sont pas des questions partisanes », a-t-il ajouté.

Depuis l’annonce de la victoire de Jo Biden à l’élection présidentielle américaine face à Donald Trump, l’alliance des réformateurs et des modérés soutenant M. Rohani est attaquée par la mouvance conservatrice qui lui reproche ce qu’elle voit comme un empressement à vouloir rouvrir un dialogue avec Washington.

Ennemis de plus de 40 ans, la République islamique et les États-Unis se sont retrouvés par deux fois au bord de la guerre depuis juin 2019, sur fond de tensions autour de l’accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015.

Le président sortant Donald Trump a dénoncé ce pacte en mai 2018 et lancé contre Téhéran une campagne de « pression maximale » à coup de sanctions ayant plongé l’Iran dans une violente récession.

En riposte, Téhéran s’est affranchi depuis mai 2019 de la plupart de ses engagements clefs pris à Vienne, et l’accord ne tient plus que par la volonté des États participants (Allemagne, Chine, France, Grande-Bretagne, Russie et Iran) de le maintenir en vie malgré tout.

Depuis la victoire annoncée du démocrate Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre, la République islamique a répété à plusieurs reprises cette semaine qu’elle attendait du prochain gouvernement américain des « changements importants ».

M. Biden a promis un « changement de cap » vis-à-vis de l’Iran et dit sa volonté de réintégrer les États-Unis à l’accord de Vienne, à condition que l’Iran revienne « à un respect rigoureux de ses engagements ».

Mais la République islamique répète que les États-Unis doivent avant toute chose lever tout l’arsenal de sanctions imposé par le gouvernement Trump contre l’Iran.

« Ce sont ceux qui ont entamé les hostilités contre nous qui doivent y renoncer », a encore déclaré M. Rohani.