(Washington) Le retrait des militaires américains d’Afghanistan, que Donald Trump dit vouloir terminer d’ici Noël, dépendra d’une réduction de la violence sur le terrain et d’autres conditions prévues par l’accord signé en février entre les États-Unis et les talibans, a déclaré le chef d’état-major américain.

Agence France-Presse

« L’accord et les plans de retrait, dans leur ensemble, prévoient des conditions », a déclaré le général Mark Milley dans un entretien avec la radio publique américaine NPR diffusé lundi.

« Ce qui compte, c’est que nous sommes en train de mettre fin à une guerre de manière responsable, délibérée, et qui garantisse les intérêts cruciaux de sécurité nationale américains qui sont en jeu en Afghanistan », a-t-il ajouté.

PHOTO MICHAEL REYNOLDS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le général Mark Milley

L’accord historique signé le 29 février entre Washington et les talibans, après 19 ans de conflit, prévoit un retrait total des troupes américaines mi-2021 au plus tard.

En échange, les insurgés se sont engagés à ne plus laisser des terroristes opérer depuis les territoires qu’ils contrôlent, à ne plus attaquer les villes, et à entamer des négociations de paix directes inédites avec le gouvernement de Kaboul.

Ces dernières ont débuté en septembre, avec plusieurs mois de retard.

Le général Milley a insisté sur le fait que le président Trump n’avait donné son feu vert qu’à un « retrait conditionnel ». « Les termes de l’accord ont toujours été clairs », a-t-il assuré, tout en ajoutant que les futures phases du retrait seraient toutefois « décidées par le président ».

« Nous, les militaires, nous donnons nos meilleurs conseils militaires sur ces conditions afin que le président puisse prendre des décisions responsables en connaissance de cause », a-t-il dit.

Il a estimé que la baisse de la violence n’était « pas significative » au cours des quatre à cinq derniers mois.

Le nombre de soldats américains a déjà considérablement diminué. Ils étaient 12 000 au moment de la signature de l’accord américano-taliban, et il devrait n’en rester qu’environ 4500 en novembre.

Le Pentagone prévoyait de maintenir le contingent américain à ce niveau début 2021 en attendant de constater des avancées dans les pourparlers interafghans.

Mais l’exécutif a émis depuis des signaux différents.

Le conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale, Robert O’Brien, a d’abord dit la semaine dernière que les troupes seraient ramenées à 2500 hommes en début d’année prochaine.

Puis le président républicain, qui promet depuis son élection il y a quatre ans de « mettre fin aux guerres sans fin » et qui briguera un second mandat le 3 novembre, a affirmé qu’il voudrait retirer tous les militaires d’Afghanistan « d’ici Noël ».