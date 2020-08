Afghanistan: une ville ravagée par une crue éclair, au moins 72 morts

(Charikar) Une crue éclair, au nord de Kaboul, a presque tout emporté sur son passage, faisant au moins 72 morts et plus de cent blessés. Ne reste plus mercredi que de la boue et des tractopelles qui s’activent pour retrouver des cadavres dans les rues de la ville afghane de Charikar.