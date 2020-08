Risque d’explosion d’un pétrolier au large du Yémen, désaccords persistants

(Sanaa) Des désaccords entre les rebelles et l’ONU au Yémen empêchent jusqu’à présent l’inspection et la réparation d’un pétrolier abandonné au large de ce pays, les Nations unies avertissant que le tanker pourrait exploser et provoquer une marée noire.