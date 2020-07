COVID-19: Israël réimpose des restrictions, Nétanyahou critiqué

(Jérusalem) Popularité en chute libre et manifestations : le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou fait face à des critiques de plus en plus virulentes en raison de la résurgence de l’épidémie de COVID-19, qui a poussé le gouvernement à rétablir vendredi des restrictions.