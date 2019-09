Iran: la destruction d’Israël «n’est plus un rêve, mais un but à portée de main»

(Téhéran) La destruction d’Israël « n’est plus un rêve, mais un but à portée de main », a déclaré lundi le général de division Hossein Salami, commandant en chef des Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique d’Iran.

Agence France-Presse

Au terme des 40 premières années « de la Révolution islamique, nous sommes parvenus à atteindre la capacité pour détruire le régime sioniste » et, « dans la deuxième phase (de la Révolution), ce régime sinistre doit être éliminé de la carte et ceci n’est plus un idéal ou un rêve, mais un but à portée de main », a déclaré le général Salami, cité par Sepahnews, le site officiel des Gardiens.