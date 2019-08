Un soldat israélien poignardé à mort en Cisjordanie

Les forces de sécurité israéliennes quadrillaient jeudi un secteur sensible de la Cisjordanie occupée après la découverte du cadavre d'un jeune soldat sans uniforme poignardé à de multiples reprises, une attaque que le premier ministre Benyamin Nétanyahou a qualifiée de «terroriste».

Le corps de Dvir Sorek, 19 ans selon l'armée, a été retrouvé près de la colonie juive de Migdal Oz dans le secteur de Gush Etzion, entre les villes de Bethléem et Hébron, théâtre récurrent de heurts entre des Palestiniens et la police israélienne.

Peu après l'annonce de sa mort, l'armée, la police et des membres du Shin Bet, les services de renseignement intérieur, quadrillaient le secteur. Et des renforts ont été envoyés en Cisjordanie, a assuré l'armée plus tard dans la matinée.

À Migdal Oz, une unité de police tenait les reporters à un peu moins d'une centaine de mètres de distance de la scène jeudi matin.

Des dizaines de soldats et de policiers ont aussi pénétré dans la ville palestinienne voisine de Beit Fajjar, allant de maison en maison pour mettre la main sur des caméras de sécurité. Ces enregistrements vidéo pourraient permettre d'identifier les mouvements de suspects potentiels.