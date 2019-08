Femmes autorisées à voyager en Arabie saoudite: entre jubilation et colère

Les Saoudiennes de plus de 21 ans vont être autorisées à obtenir un passeport et à voyager à l'étranger sans l'accord préalable de leur «gardien» (père, mari, fils ou autre parent), a annoncé jeudi le gouvernement.

La plus emblématique des réformes a été celle permettant aux femmes de conduire une voiture depuis juin 2018. Les femmes ont également été autorisées récemment à assister à des matchs de football et à accéder à des emplois autrefois réservés aux hommes.

Ces réformes surviennent aussi alors que l'Arabie saoudite est critiquée pour son comportement en matière de droits humains, notamment pour le procès contre 11 militantes s'étant élevées publiquement contre le système de «gardien masculin».

La plus célèbre des militantes, Loujain al-Hathloul, a eu 30 ans en prison cette semaine. Elle et d'autres activistes, poursuivies pour des contacts avec des médias étrangers, des diplomates et des organisations de défense des droits humains, affirment avoir été torturées et harcelées sexuellement pendant leur détention.

Amnistie Internationale a appelé Riyad à «mettre fin aux persécutions des militantes des droits des femmes» et à «libérer immédiatement celles qui sont détenues pour leurs activités pacifiques».