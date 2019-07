À Dubaï, ces princesses dans la tourmente qui tentent de fuir l'ordre familial

Dans ce pays stratégique du Golfe, les Émirats arabes unis, ces affaires de « princesses rebelles » ont défrayé la chronique et irrité au plus haut niveau à Dubaï, ultra-protectrice des affaires de la famille régnante. Cette cité-État gère soigneusement son image à l'étranger de grand centre financier international et paradis du luxe pour les touristes avec ses gigantesques centres commerciaux et gratte-ciel toujours plus sophistiqués.