«Tuer 10 millions de personnes» : le président afghan fait part de sa confusion

Traumatisés par des décennies de conflit, les Afghans s'inquiètent d'un retrait précipité des forces américaines et craignent qu'il ne provoque le retour au pouvoir des talibans, qui contrôlent ou exercent une influence sur déjà près de la moitié de leur pays, voire une nouvelle guerre civile.

Ses commentaires, qui ont coïncidé avec le départ pour Kaboul de Zalmay Khalilzad, l'envoyé spécial pour la paix en Afghanistan, en amont d'une nouvelle session de pourparlers avec les talibans, ont suscité colère et indignation dans le pays.

«Le gouvernement de la République islamique d'Afghanistan demande des éclaircissements sur les déclarations du président américain», a fait savoir le bureau du président Ghani dans un communiqué.

M. Trump a également déclaré que le Pakistan aiderait les États-Unis à «s'extirper» de l'Afghanistan et qu'il existait un «énorme potentiel» dans les relations entre Washington et Islamabad.

Kaboul et Washington reprochent pourtant depuis longtemps au Pakistan d'avoir alimenté le conflit afghan en soutenant les talibans. En janvier 2018, Donald Trump avait lui-même accusé Islamabad d'«abriter les terroristes que nous chassons en Afghanistan».

L'influence du Pakistan sur les insurgés, chassés du pouvoir en 2001 par une coalition internationale menée par les États-Unis, est toutefois perçue comme un élément essentiel pour mettre fin à bientôt 18 ans de présence américaine en Afghanistan.

«Si le gouvernement afghan soutient les efforts des États-Unis pour assurer la paix en Afghanistan, il souligne que des chefs d'État étrangers ne peuvent déterminer le sort de l'Afghanistan en l'absence des dirigeants afghans», a observé le bureau de M. Ghani.

Le président afghan s'est régulièrement agacé d'être tenu à l'écart des pourparlers de paix menés depuis près d'un an par les États-Unis avec les talibans.

Nombre d'Afghans ont vivement réagi aux propos de Donald Trump sur les réseaux sociaux. «Je me sens choqué, menacé et humilié. Nous avons fait confiance aux Américains [...] et maintenant le président Trump nous menace de génocide!», a écrit un internaute sur Facebook.

Pourparlers à Doha