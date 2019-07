Plus de 50 civils tués dans des raids en Syrie

Les forces du président syrien Bachar al-Assad, soutenues par l'aviation russe, ont intensifié depuis trois mois leur pilonnage de la province d'Idleb, qui échappe toujours à leur contrôle, et de zones adjacentes dans les provinces limitrophes d'Alep, Hama et Lattaquié

Par ailleurs, 14 quatorze civils ont été tués par des tirs de roquettes de groupes rebelles et djihadistes contre les zones tenues par le régime, à Alep et dans la province de Hama, selon les médias d'État syriens.

Le bilan le plus lourd des raids aériens est à déplorer dans la ville de Maaret al-Noomane, où 38 personnes - 36 civils et deux personnes non identifiées - sont mortes sur un marché de légumes et un secteur résidentiel attenant, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).