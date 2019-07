Démolition controversée par Israël de maisons palestiniennes

Israël a détruit lundi des logements de Palestiniens qu'il juge illégaux au sud de Jérusalem, à proximité de la barrière de séparation isolant la Ville sainte de la Cisjordanie occupée, une opération condamnée par les Palestiniens, l'ONU et les Européens.

Résidants et militants ont été évacués et la presse tenue à distance pendant que les crans d'acier des pelleteuses dévoraient plusieurs immeubles à Sour Baher, quartier à cheval entre Jérusalem et la Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël.

« Je veux mourir ici », criait un homme, après avoir été évacué de force.

Un immeuble inachevé de huit étages a également été partiellement détruit à l'explosif, ont constaté les journalistes de l'AFP.